Куриозен момент след края на Челси - Астън Вила (ВИДЕО)

Полузащитникът на Челси Матео Ковачич не напусна в цветущо настроение терена след победата с 2:1 над Астън Вила в сряда. Хърватският футболист попадна в потока на споделяните в социалните мрежи шеги, след като се здрависа с бившия капитан на лондончани Джон Тери, който в момента е в треньорския щаб на Астън Вила. При ръкостискането си Ковачич усети остра болка в дясната китка, като това си пролича по изражението на лицето му, пише sportal.

Едва ли обаче Тери го е стиснал толкова силно. По-скоро халфът на “сините” е получил травма в тази област още по време на мача, когато се удари в едно от рекламните пана след сблъсък с Джак Грийлиш от състава на съперника.

John Terry crushes Mateo Kovacic's hand to leave Chelsea star wincing in pain https://t.co/pQ3ZDlRleP pic.twitter.com/dSHBuRFmK1

I think Terry just broke Kovacic's hand giving him a high five pic.twitter.com/QG1rM2pp5D