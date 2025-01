Челси осъществи най-скъпия трансфер в женския футбол. Да направим сравнение с мъжкия

Челси осъществи най-скъпия трансфер в женския футбол, като привлече защитника от Съединените щати Наоми Гирма, предаде БТА.

24-годишната футболистка беше представена преди неделния мач срещу Арсенал на "Стамфорд Бридж". Тя пристига от Сан Диего Уейв за 1,1 милиона долара, подобрявайки досегашния трансферен рекорд от 862 000 долара, платени от ФК Бей през февруари 2024 г. за Рейчъл Кундананджи.

Това прави Гирма първият милионен трансфер при жените, след като "сините" спечелиха наддаването в конкуренцията на френския Лион.

За справка, в мъжкия футбол най-скъпият трансфер в историята е този на Неймар, който през 2017 година премина в ПСЖ за 222 милиона евро по данни на Transfermarkt.

