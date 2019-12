Показаха първи кадри на Мерцедес с 18-инчови гуми

Пирели публикуваха в социалните мрежи първи кадри на болида на Мерцедес, оборудван с новите 18-инчови гуми, които ще влязат в употреба от 2021. Снимките са от тестовете в Абу Даби, а болидът беше подкаран от Джордж Ръсел, пише sportal.

През 2020 новият размер гуми ще бъде използван най-напред във Формула 2, преди да навлезе във Ф1. Очаква се болидите да се променят значително след въвеждането на новите регулации, но на тези снимки колелата са поставени на W10.

Day 2 of our 2021 #Fit4F1 18-inch tyre development test is currently underway at @ymcofficial circuit with @GeorgeRussell63 driving also today for @MercedesAMGF1

It’s a sunny day in Abu Dhabi, with 23 degrees. #F1testing @F1 pic.twitter.com/EVcZL4hIQY