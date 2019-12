Шампионската лига вече не съществува

Комерсиализацията във футбола вчера достигна един от големите си успехи. Бленуваната "Суперлига" официално бе създадена. След като Шампионската лига бе подменена. Турнирът създаден като Купа на европейските шампиони, в който да участват само шампионите на първенствата от Стария континент, вчера излъчи осминафиналисти, представители само на 5 държави. На петте големи първенства - Англия, Испания, Германия, Италия, Франция. При положение, че УЕФА има 55 членки.

Първо се започна с безумното решение цели четири отбора от първите четири шампионата в ранглистата да влизат директно в групите на Шампионската лига. И това доведе до тук. Извратеният турнир, който е всякаква друга лига, но не и Шампионска, понастоящем има победител, който не е триумфирал в страната си от 29 години.

Парите и комерсиализацията успешно превзеха и футбола. И го развалиха.

Участници в жребия за осминафиналите по страни:

Англия - Ливърпул, Манчестър Сити, Тотнъм, Челси

Испания - Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия

Германия - Байерн, Борусия, РБ Лайпциг

Италия - Ювентус, Наполи, Аталанта

Франция - ПСЖ, Лион

55: nations in UEFA.



5: nations with clubs in the knockout stages of UEFA's Champions League. Four English & Spanish clubs; three German & Italian; two French.



1: first time his has happened.



1: direction this skewed game is heading.