Бензема иска титлата в Испания

Нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема заяви, че този сезон иска да стане шампион на Испания. Неговият тим е лидер, но Реал Мадрид има равни точки с Барселона - по 35. В сряда двата отбора излизат един срещу друг в отложена среща.

"Искам да спечеля титлата в Испания. Ако мога да помогна на съотборниците си с игра и думи, тогава ще го направя. Аз съм третият капитан и трябва да бъда за пример. Мач от с Барселона на “Камп Ноу” е винаги е труден. Това гостуване е най-трудната среща през сезона. Да се надяваме, че ще спечелим", заяви Карим Бензема.

