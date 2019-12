Санчо прегази 51-годишен рекорд в Бундеслигата

Звездата на Борусия Дортмунд Джейдън Санчо продължава с блестящото си представяне с екипа на „жълто-черните”. Снощи английският нападател вкара поредния си гол в Германия, наказвайки тима на РБ Лайпциг при равенството 3:3, като оформи головата си сметка на 22 попадения.

Санчо се превърна в най-младия играч достигал до тази квота в Първа Бундеслига.

22 - @Sanchooo10 is the youngest player ever (19y, 267d) to score 22 #Bundesliga goals, surpassing Horst Köppels record from 1968 (19y, 269d). Star. #BVBRBL #Bundesliga pic.twitter.com/E9RVBTb2pe