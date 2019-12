Показаха топката за елиминациите в Лига Европа

От УЕФА представиха топката, с която отборите ще играят в елиминационната фаза в турнира Лига Европа.

Коженото кълбо е с цветовете на турнира, а на него е нанесено и изображение на стадиона в Гданск, където ще се изиграе и финалната битка.

Българският шампион Лудогорец ще играе срещу Интер Милано, като първия двубой е на 20 февруари в Разград, а реваншът е седмица по-късно в Милано.

The 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗯𝗮𝗹𝗹 for the #UEL knockouts! ⚽️👊



Featuring the 🇵🇱 Gdansk Stadium 🏟️@MoltenSports pic.twitter.com/pDU6YVs4sP