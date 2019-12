''Корейското зомби'' смаза легендата Франки Едгар (ВИДЕО)

Чан Сун Джунг - записа една от най-престижните си победи в UFC, и то пред екзалтирана домашна публика на галавечерта UFC Fight Night 165 в Бусан, Южна Корея, предаде Спортал.

''Корейското зомби'' разнищи с технически нокаут в края на първия рунд живата легенда Франки Едгар и ще продължава да се изкачва в ранглистата на претендентите в категория “перо”. Двубоят можеше да бъде прекратен доста по-рано, когато Джун повали опонента си и започна да го налага с граунд-енд-паунд, но реферът Марк Годард прецени да даде шанс за ответна реакция на Едгар.

Франки е боецът с най-дълъг престой в октагона в историята - над 7 часа и 16 минути. Той обаче нямаше аргументи срещу по-младия и устремен към върха кореец. Сун Джун вече е със статистика 16-5, а Едгар - 22-8-1, като вероятно това бе последната му възможност да се пробва да стигне до шанс за титла. Очаквано пък след края на битката ''Корейското зомби'' предизвика по микрофона новия шампион в категорията Александър Волкановски, който миналата седмица отне пояса от Макс Халоуей.

Водещите леви прави на ''Корейското зомби'' от самото начало започнаха да създават проблеми на Едгар, който не се притесняваше да се впуска в размени. Първият му опит за тейкдаун бе неуспешен, а около минута след началото на битката поредната размяна сериозно разклати Едгар. Той загуби равновесие, а след още две крошета - падна на земята. Въпреки граунд-енд-паунда на ''Корейското зомби'', не се стигна до технически нокдаун, като реферът Марк Годард показа огромно уважение към легендата Едгар и му разреши да остане в битката, въпреки че биваше тотално доминиран.

Чан Сун Джунг прекара около две минути върху гърба на противника и не спираше да го налага, като най-накрая двамата се изправиха и нова порция крошета на ''Корейското зомби'' вече прати Едгар в последен нокдаун. Годард беше видял достатъчно и секунди преди края на рунда маркира зрелищния успех за любимеца на домашната публика.

