Коледният подарък за феновете на ММА - Фьодор срещу Рампейдж

Последната галавечер на UFC остави феновете на ММА без дъх, гледайки как Корейското зомби помита живата легенда Франки Едгар. Събитието бе в корейския град Бутан и съответно бе един от редките случаи, в които българските привърженици на смесените бойни изкуства не трябваше да стават в 5 часа сутринта, за да гледат елитните гладиатори в октагона.

Коледният подарък за феновете на ММА обаче ще бъде предоставен от втората по големина промоция в света - Bellator. Организацията си партнира с азиатския гигант Rizin за галавечер в Токио, Япония, където основното събитие обещава да бъде същинско зрелище с привкус на история и дори романтика - Фьодор Емеляненко срещу Куинтън Джаксън, познат повече като Рампейдж.

UFC & PRIDE champion Rampage returns to the land of the rising sun after 7 years, in what it should be one of the biggest matches of his career, when he goes to war with the one and only Fedor Emelianenko. 🇺🇸🥊 #BellatorJapan pic.twitter.com/n87Hl0WNuB