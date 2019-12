Линдзи Вон предложи брак на хокеист на Коледа

Олимпийската шампионка в алпийските ски Линдзи Вон изненада хокеиста Пи Кей Субан за Коледа с нестандартен ход. 35-годишната американка предложи брак на любимия си. Това стана ясно от публикация на бившата скиорка в „Туитър“. За да докаже сериозността на намерението си блондинката дори била приготвила годежен пръстен.

„Честита Коледа и весели празници на всички! Навръх втората годишнина на връзката ни, с нетрадиционен ход аз поисках от Пи Кей да се ожени за мен и той каза „да“! Жените не са единствените, които да получават годежни пръстени“, написа Вон в социалната мрежа.

Интересното е, че в края на август Пи Кей Субан, който играе за Ню Джърси Девилс от НХЛ, също предложи брак на Линдзи Вон и тя прие. Тогава той ѝ подари годежен пръстен със зелен изумруд. Според запознати цената на бижуто е около 50-60 000 долара.

Merry Christmas and happy holidays everyone!! On our 2 year anniversary, in a “non traditional” move, I asked PK to marry me and he said, Yes ☺️! Women aren’t the only ones who should get engagement rings! #MerryChristmas #equality pic.twitter.com/hhdm85RoWi