Публикувано наскоро видео от фронта показва зловещи кадри как руски войници биват прегазени от доставена от САЩ украинска бронирана бойна машина Stryker, предаде News.de.

Изданието не може да потвърди достоверността на кадрите, които първо бяха разпространени в канали в Телеграм. Твърди се, че войници на 80-а десантно-щурмова бригада на ЗСУ са прегазили руски войници, след като са им свършили боеприпасите. Украинците със своя Stryker преследват руските войници в открито поле със замръзнала почва. Не се съобщава колко са жертвите.

Според разпространената информация кадрите са заснети в руската Курска област, където през август 2024 година украинската армия извърши изненадваща мащабна инвазия и окупира част от територията на РФ.

Очаква се новоизбраният американски президент Доналд Тръмп, който само след дни ще встъпи в длъжност, да направи опит да сложи край на войната в Украйна. Според анализатори обаче това ще означава Украйна да се откаже от част от своята територия (в момента руската армия е окупирала 18% от територията на Украйна, включително Крим).

Украинският президент Володимир Зеленски призова вчера съюзниците на страната му да изпълнят обещанията си за доставки на оръжия за нея. Той обърна специално внимание на средствата за противовъздушна отбрана на фона на продължаващите руски масирани атаки с ракети и дронове. Само след седмици ще бъдат навършени три години от началото на пълномащабната война, която Русия започна срещу Украйна.

