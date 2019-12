Неймар и Меси на гости на Суарес

Исканият от Барселона Неймар се видя с Луис Суарес и Лионел Меси, които са сред най-активните поддръжници на евентуалния му трансфер обратно на ‘Камп Ноу”. Нападателят на Пари Сен Жермен беше сред гостите на 10-годишнината на сватбата на Суарес с неговата любима София Балби.

Двамата влюбени събраха приятели на специална церемония в луксозен комплекс край уругвайския курортен град Малдонадо, на която подновиха брачните си обети с ново “да”.

Любовта между Луис и София “пламва” още в тийнейджърските им години. Още като 15-годишен той се влюбва в 13-годишното русо момиче. Тя винаги е била стимул във футболното развитие на уругваеца. София е една от причините той да се премести в Европа, подписвайки с Грьонинген. През 2009 години двамата се женят именно в Холандия, когато той е на 22 години, а тя на 20.

Двамата имат три - Делфина, родена през 2010 година, Бенхамин - 2013 г. и Лаутаро, роден през 2018 година.

More of #Messi family photos during Luis Suarez & Sofia's wedding!❤ pic.twitter.com/iaHusuyRxa