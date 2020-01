Футболни фенове се бъзикат с Тибо Куртоа (ВИДЕО)

Футболни запалянковци се изгавриха с вратаря на Реал (Мадрид) Тибо Куртоа в социалните мрежи. Белгийският национал посети двубоя от НБА между Уошингтън Уизърдс и Маями Хийт, спечелен от "магьосниците".

На въпросната среща се случи нещо доста комично. Играчът на "горещите" Тайлър Херо изгуби баланс и от паркета се засили към трибуните, където бе именно Куртоа. На вратаря му се наложи да хване 19-годишния баскетболист, а това породи редица шеги, които гласяха, че това е първото спасяване на Куртоа за сезона.

Кадрите от любопитната случка добиха огромна популярност в социалните мрежи, а някои от потребителите написаха следното по техен адрес:

"Поне прави спасявания тук, защото в Мадрид не му се получава", заяде се фен.

"Първо спасяване за годината", избъзика се друг последовател.

Thibaut Courtois out here making saves in Miami 😆 pic.twitter.com/Yd2tiE7byw