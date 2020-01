Първа изненада на ATP Cup

Първата изненада на ATP Cup дойде още в откриващия ден на турнира. Световният №19 Джон Иснър пропиля два мачбола в Пърт, допускайки обрат от Каспър Рууд след почти три часа на корта – 7-6(3) 6-7(10) 5-7.

Американецът записа 33 аса, като изглеждаше сякаш сезонът му ще започне в типичен негов стил – с два тайбрека и победа. В дългия гейм на втората част обаче всичко се обърка за 208-сантриметровият състезател.

Иснър успя да спаси два поредни сетбола, след като допусна минибрейк за 3-5, след което на два пъти се добираше до мачбол от посрещане, но така и не реализира никой от тях. Рууд играеше изключително мотивирано и впечатляващо и съумя спечели петия си шанс за затваряне на сета въпреки чудесното представяне на опонента си на мрежата.

Битката продължи и в третата част, като инициативата вече беше в ръцете на норвежеца. Рууд не успя да материализира брейкбола си при 2-1, но при 6-5 поведе с 40-0 и реализира третия си мачбол.

По този начин резултатът в серията се изравни, тъй като по-рано през деня Тейлър Фриц бе дал преднина на САЩ след рутинен успех над Виктор Дурасович с 6-2 6-2 за час на корта.

Всичко ще се реши в двубоя на двойки, където от едната страна на мрежата ще бъде тандемът Крайчек/Рам, а от другата – Рууд/Дурасович.

