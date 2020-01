На Острова полудяха след загубата ни от Белгия (ВИДЕО)

С бурна радост посрещнаха загубата на България от Белгия на АТП Къп във Великобритания.

Нашите паднаха драматично след поражение в двубоя на двойки, а от Асоциацията на професионалните тенисисти пуснаха интересни кадри от британски бар, където местните изгледаха мача.

Победата на Беглия прати Великобритания на първото място и им осигури мач с домакина Австралия.

Just in...



Absolute scenes from Great Britain as 🇧🇪 #TeamBelgium secured 🇬🇧 #TeamGreatBritain's Final 8️⃣ qualification at the #ATPCup. pic.twitter.com/HnVL9avf5b