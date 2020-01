Хамилтън дарява половин милион за пострадалите от пожарите в Австралия

Пилотът на Мерцедес Люис Хамилтън ще дари 500 хиляди долара в помощ на пострадалите от горските пожари в Австралия. Това съобщи шесткратният световен шампион във Формула 1 в социалната мрежа "Туитър". Британецът призна, че е съкрушен от вредите, които огнената стихия е нанесла на хората и животните в страната.

Мащабните горски пожари в югоизточната част на континента взеха поне 26 жертви, сред които трима пожарникари, като те унищожиха и над 10,7 милиона хектара гори, над 2000 жилища и над 3000 и стопански постройки. Местният еколог професор Крис Дикман пък по-рано през седмицата обяви, че поне един милиард са намерили смъртта си заради пожарите.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq