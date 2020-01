Григор Димитров се срещна с Мария Шарапова (ВИДЕО)

Григор Димитров и Мария Шарапова се засякоха на корта в Мелбърн по време на демонстративния турнир Куйонг Класик, в който и двамата участват. Пред телевизионната камера Григор изрече няколко думи към бившата си половинка, с което изуми всички, включително и коментатора.

"Хората се променят", обърна се българинът към рускинята и я поздрави.

В този момент Шарапова се усмихваше и гледаше Григор в очите. Тя се беше настанила на коментаторското място до Пол Макнами веднага след мача си с Лаура Зигемунд.

Двубоят им беше прекратен по желание на Маша, която се оплака от замърсен въздух, който е вследствие на мащабните горски пожари в Австралия. Рускинята успя да спечели първия сет след тайбрек със 7:6(4), а при 5:5 във втория Шарапова пожела да се оттегли от корта. Тя обясни, че на моменти диша затруднено и не може да продължи. Съперничката ѝ Лаура Зигемунд също се оплака от замърсения въздух.

Минути по-късно Маша се настани на коментаторското място, а щом Григор излезе за мача си срещу Чорич, отиде да я поздрави и станахме свидетели на това, което ѝ каза.

Припомняме, че Димитров и Шарапова бяха заедно повече от три години (2012-2015 г.). Тенисистите се превърнаха в една от най-одумваните двойки в света на спорта.

След това Григор имаше любовна авантюра и с Никол Шерцингер, но от месеци насам сърцето му е свободно.

OMG IM DEAD at this Sharapova and Dimitrov interaction. @Rafalution19 @grigorfanpage @lobdowntheline pic.twitter.com/Z93L9UDm9p