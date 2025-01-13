Спортът по ТВ в понеделник (13 януари)

05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
19.15 Баскетбол, „Черно море“ - „Рилски спортист“ МАХ Спорт 1
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.30 „Милуол“ - „Даг ент Ред“ Диема спорт 2
21.45 „Монца“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3
22.00 „Реал Сосиедад“ - „Виляреал“ МАХ Спорт 4
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
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