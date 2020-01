Конър Макгрегър се завърна със светкавична победа (ВИДЕО)

Една от най-големите звезди на ММА Конър Макгрегър записа впечатляващо завръщане в октагона и смаза Доналд Серони за по-малко от минута в главния мач на бойната галавечер UFC 246 в Лас Вегас.

31-годишният ирландец проведе първия си мач след 15-месечно наказание и разби съпротивата на Доналд Серони, известен като Каубоя, само за 40 секунди.

Това беше първа победа за Макгрегър от 12 ноември 2016 г., но трябва да се отбележи, че оттогава той имаше само един мач – загубата от Хабиб Нурмагомедов на 6 октомври 2018 г.

Ирландецът демонстрира агресивен стил и нетрадиционни атаки, с което постигна втората най-бърза победа в кариерата си в UFC. На 12 декември 2015 г. той срази Жозе Алдо само за 13 секунди.

За Каубоя това беше най-бързата загуба в кариерата му. До момента личният антирекорд на Серони беше при поражението му от Хорхе Масвидал на 28 януари 2017 г., когато беше нокаутиран за една минута.

Именно срещу Масвидал се очаква да бъде следващият мач на Конър Макгрегър.

Conor McGregor combusts Donald "Cowboy" Cerrone in 40 seconds proper. Setting aside my thoughts on the man, the "Notorious" one is a damn thrilling fighter. pic.twitter.com/IIdIljGdhz