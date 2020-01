Извънредно: Легендата Коби Брайънт загина при катастрофа

Баскетболната легенда Коби Брайънт е загинал при катастрофа с хеликоптер в Калабасас, Калифорния. Предполага се, че става дума за частния хеликоптер на Брайънт. На борда му са били още четирима души, които също са загинали, предават шокиращата новина редица медии в САЩ.

Вчера Брайънт, бивш играч на ЛА Лейкърс, бе изместен от Топ 3 на вечната ранглиста на реализаторите в НБА от ЛеБрон Джеймс. Той е женен, с четири дъщери.

This is one of the photos of the scene of the helicopter crash in Calabasas which 5 people have been killed, including Kobe Bryant (reported by TMZ).



The weather conditions for flying looks like low ceilings & horrible visibility. pic.twitter.com/gOSQPSc7mC