Динамо (Загреб) продаде играч за 30 млн. евро

Лидерът в германската Бундеслига РБ Лайпциг официално привличането на Дани Олмо. Немците ще платят на Динамо (Загреб) рекордните в историята си 30 млн. евро, а допълнителни суми са залегнали като клаузи в договора. Договорът на Олмо е до лятото на 2024 г.

Това е и трансферен рекорд за РБ Лайпциг. До момента немците бяха пръснали най-много пари за Наби Кейта - 29,75 млн. евро на Ред Бул (Залцбург).

Докато в България все още футболът зависи от министър-председателя и неговата ''снизходителност'', то в Хърватия хората работят сериозно и осъществяват ето такива големи трансфери

We're delighted to announce the signing of Dani Olmo from @gnkdinamo! ✍️



Welcome to the Bulls, @daniolmo7 🤗



🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/2WFvwu5ARb