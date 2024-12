В Ман Сити искат да обновят състава, за да помогнат на Гуардиола

Ръководството на английския Манчестър Сити иска да обнови титулярния състав на тима в следващите два трансферни прозореца, като привлече пет или шест играчи в титулярния състав, съобщава Daily Record.

Според източника, клубът възнамерява да помогне на мениджъра Джосеп Гуардиола да се справи с кризата и също така смята за необходимо да продаде някои от играчите, които може да не отговарят на стандартите на испанския специалист, като привлече нови играчи, които да ги заменят.

Since 1 November, Man City are in the WORST form of any side in the Premier League 😳📊 pic.twitter.com/nQAqzpJ58S