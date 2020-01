Официално: Интер привлече датчанин от Тотнъм

Датският офанзивен полузащитник Кристиан Ериксен вече е футболист на Интер. Бившата звезда на Тотнъм вчера премина задължителните медицински тестове, а след това си направи селфи и с тифозите на ''нерадзурите“. Днес, след като пристигна в офисите на клуба, той подписа договор до 30 юни 2024 година, което ще му осигури 10 милиона евро на сезон.

След разточителни и тежки преговори между ръководствата на Интер и Тотнъм, датският национал преминава на ''Джузепе Меаца'' с трансфер на стойност от 20 милиона евро.

„Елегантността на Милано, отговаря на твоя стил'', написаха в Instagram от Интер при обявяването на трансфера.

