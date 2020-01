Атакуваха и заплашиха със смърт шеф на Манчестър Юнайтед

Домът на изпълнителния вицепрезидент на Манчестър Юнайтед Ед Уудуърд е бил атакуван от фенове в нощта срещу 29 януари. Видео от нападението беше качено в социалните мрежи, като то е придружено с надпис "Уудуърд трябва да умре". На кадрите се вижда как в двора на къщата му се хвърлят димки и пиротехника. Полицията е започнала проверка по случая, а фактът на нападението беше потвърден и от самия клуб.

"Научихме за инцидент край дома на наш сътрудник. Вече си сътрудничим с полицията в Манчестър за изясняване на случая. Всеки, който бъде признат за виновен в извършване на углавно престъпление или разрушаване на чуждо имущество, ще получи доживотна забрана от клуба. Едно е феновете да изразяват мнение, а съвсем друго да рушат чужда собственост и да заплашват със смърт. За това няма никакво оправдание", пишат от клуба.

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this."pic.twitter.com/bexuq6cfhu