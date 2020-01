Юнайтед се съгласи да плати 68 милиона паунда

Ръководството на Манчестър Юнайтед официално обяви, че е постигнато споразумение със Спортинг (Лисабон) за Бруно Фернандеш. 25-годишният португалец пристига на “Олд Трафорд” срещу 55 милиона евро, твърди португалският вестник "Рекорд". В контракта има включени и бонуси - 10 милиона са определени от медиите като лесни за постигане, а други 15 млн. са труднопостижими, пише изданието.

Според Sky Sports сделката се оценява на 68 милиона паунда. Предстои играчът да премине обстойни медицински изследвания и да подпише договор с "червените дяволи".

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes.



The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms.



A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/6bDVHszxL1