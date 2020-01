Евра към Бербатов: Честит рожден ден на Принца на България!

Един от най-добрите приятели на Димитър Бербатов Патрис Евра го поздрави по случай 39-ия рожден ден на нападателя. Бившият френски национал пусна в социалните мрежи снимка от мач между Манчестър Юнайтед и Фулъм, когато двамата бяха съперници на терена. На нея се вижда как Евра прави "зайче" на Бербатов.

Под фотосът пък крайният бранител е написал: "Честит рожден ден на Принца на България, защото знаеш, че аз съм кралят! Моят брат от друга майка". Посланието е придружено и с много закачливи емотикони.

Освен от Евра Бербатов получи поздравления за своя рожден ден и от ръководството на ЦСКА и Българския футболен съюз.

Happy birthday to the prince of Bulgaria because you know I’m the king .. my brother from another mother 😁♥️🙏🔥 pic.twitter.com/0QpcjRnzRY