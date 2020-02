Бившата на Неймар показа секси форми (СНИМКИ)

View this post on Instagram

Oh hi there! I’m super excited to share with you all that I’m the new @intimissimiofficial ambassador of the Valentine’s Day collection! Every single piece is my fave piece. Who even needs a valentine when you’re looking cute in your gorgeous, classy but sexy, black lingerie, right?! Be your own chick, sis! #timeforvalentines #intimissimiofficial 🖤🖤🖤 Oi, sumido! Estou muito feliz em dividir com vocês que eu sou a nova embaixadora da coleção global de Valentine’s Day da @intimissimiofficial! Adoro todas as peças! Quem precisa de um “valentine” quando se está linda usando sua maravilhosa, chique porém sexy, lingerie preta, não é mesmo?! Sejam seus próprios mozões, meninxs! #timeforvalentines #intimissimiofficial 🖤🖤🖤