Манчестър Юнайтед с антирекорд от почти 30 години

Манчестър Юнайтед показа най-лошия резултат в английския шампионат около Коледа от 1986 г. Насам, съобщава Opta Sports.

Според източника 13-ото място, което “червените дяволи”, което заеха след поредния си провал и загубата от Борнемут с 0:3, е най-лошият резултат на отбора от дебютния сезон на Алекс Фъргюсън насам. Тогава (сезон 1986/1987) “Червените дяволи” бяха на 15-о място в същия период от надпреварата.

Сега надеждите са, че новият мениджър на отбора Рубен Аморим ще може да внесе необходимия живот в катастрофалната игра на Юнайтед. Той пое тима в средата на ноември, но все още не се усещат нужните премени. Под негово ръководство играчите имат колеблив баланс от 4 победи, 1 равенство и 4 загуби.

15 - Manchester United will spend Christmas Day in 13th, their lowest position on December 25 since they were 15th in 1986 under new manager Alex Ferguson. Miserable. pic.twitter.com/aXwS0t7Jrz