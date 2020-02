Фюри и Уайлдър стигнаха до физически контакт (ВИДЕО)

Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър се сдърпаха здраво на официалната пресконференция преди мача помежду им. Боксовото зрелище за титлата на WBC ще се проведе в нощта на събота срещу неделя от 04:00 часа в Лас Вегас.

Двамата боксьори се сдърпаха веднага след края на събитието, като Уайлдър избута силно в гърдите Фюри, който е опитваше да го предизвика. От своя страна британецът започна да сипе клетви по адрес на Бронзовия бомбардировач.

"Заложил съм всичко на линията. Ти си отиваш. Два пъти станах, след като ти ми нанесе най-добрите си удари. Ти си ужасен от мен. Малките ти коленца треперят. В предния мач те разнасях из ринга, като перце. Пази ми колана и ходи да ми го полират. Ще те удрям в лицето и ще се смея. За предния мач тренирах много мързеливо и пак трябваше да ме ограбят от победата. Ще те спукам, като балон. Страхливец. Ще те нокаутирам още сега", крещеше Фюри.

Уайлдър не остана длъжен и няколко пъти нарече съперника си "наркоман".

"Когато те открих беше пристрастен към кокаина. Мислеше за самоубийство. Аз те въведох в големия бокс. С моя помощ ти нахрани семейството си. Сега ще го направя отново. Датох ти 15 процента от приходите миналия път. Сега са 30. Хората ще гледат мача заради мен, за да видят как ще довърша започнатото", категоричен бе американецът.

