Бивш участник в музикалния формат "Х Фактор" започна работа в Лудогорец

Преводачът на Павел Върба в Лудогорец е доскорошен треньор в Етър и бивш участник в музикалния формат "Х Фактор". Стефан Николов, който работеше в школата на "виолетовите", владее отлично чешки език. Поради тази причина той е назначен на в разградския клуб.

От няколко дни Николов помага в комуникацията на Върба, която беше затруднена след напускането на журналиста Владимир Иванов.

Стефан преди пет години нашумя с участието си в "Х Фактор", където впечатли журито и публиката с чувственото си изпълнение на песента на U2 “Sometimes you can't make it on your own”.