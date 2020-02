Новият в Барселона се издъни при представянето си (ВИДЕО)

Новият нападател на Барселона Мартин Брайтуайт се изложи на представянето си като футболист на каталунския клуб. Датчанинът опита няколко трика с топката пред журналисти, но имаше доста несполучливи отигравания.

Припомняме, че "блаугранас" платиха 18 милиона евро за 28-годишния футболист на Леганес.

Брайтуайт подписа договор за 4,5 години с Барса, а в контракта е включена откупна клауза от 300 милиона евро. В събота се очаква той да дебютира срещу Ейбар.

Трансферът на датчанина се случва след затварянето на зимния прозорец заради правило, позволяващо на клуб от Примера дивисион да се подсили, ако има футболист, чието лечение на контузия ще отнеме повече от 5 месеца - в случая Усман Дембеле.

Braithwaite showing off his skills 🔥

OMG😂

Sorry try again🙏😂 pic.twitter.com/G1hbIMSh4B