Кубица най-бърз на старта на втората порция предсезонни тестове в Барселона

Втората порция предсезонни тестове в Барселона започна на пистата "Каталуния". До обяд в първия ден се оформи необичайна челна тройка: най-добро време даде Роберт Кубица с Алфа Ромео, следван от Пиер Гасли с Алфа Таури и Алекс Албън с Ред Бул.

🚩 RED FLAG 🚩



Seb slides through the gravel at Turn 8 😨



He returns to the pits, but there's gravel to be cleared#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RmIeDZ47Wp