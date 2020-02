Марко ван Бастен разказа интересна случка с Ибрахимович

Футболната легенда Марко ван Бастен си припомни своята активна кариера като играч на Милан, както и случка с настоящата звезда на “росонерите” Златан Ибрахимович, докато холандецът е бил треньор на Аякс.

“В Милан имах чувството, че съм част от семейството. Изживяхме цял живот заедно. Видяхте ме как се раждам като мъж и играч и как се развивам. За съжаление, станахте свидетели и на моя край. Бях убеден, че ще издържа вечно. Разправях на съотборниците ми как ще се оттегля на 38 години (направи го на 31 г. заради контузии в глезена - б.р.). Отначало не можех да го осъзная. Бях твърде фокусиран върху това да се чувствам зле. Чудех се защо точно аз съм този, който страда. Така и не получих отговор на този въпрос.

