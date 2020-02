Това ли е най-красивият гол през 2020-та досега? (ВИДЕО)

Английският халф на ирландския Дъндолк Джордан Флорес се оказва сериозен претендент за наградата „Пушкаш“ на ФИФА, връчвана за най-красивия гол на годината.

24-годишният Флорес се разписа с мощно воле при центриране от корнер. Той беше точен в 22-ата минута за 1:1 при гостуването на Дъндолк на Шамрок Роувърс. Домакините в крайна сметка спечелиха с 3:2 след обрат в последните 20 минути.

Попадението на Джордан Флорес беше споделено от ФИФА на официалния профил на централата в „Туитър“, като се споменава, че това е достоен кандидат за наградата „Пушкаш“.

😱 A potential candidate for the #Puskas Award?



👏 Take a bow, Jordan Flores



🚀 Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX