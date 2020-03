Байерн Мюнхен увеличи преднината си на върха в Бундеслигата (ВИДЕО)

И след този кръг Байерн (Мюнхен) увеличи преднината си на върха в Бундеслигата, като тя вече е 4 точки. Това обаче не стана лесно, защото шампионите не бяха никак убедителни при домакинството си на съседите от Аугсбург. Тимът на Ханзи Флик стигна до успех с 2:0, но до последната минута на редовното време водеше само с едно попадение и нищо не се знаеше. Томас Мюлер реализира първия гол в 53-ата минута, а в добавеното време точен беше и Леон Горетцка. В 80-ата гостите пропуснаха 100-процентов шанс.

През есента Аугсбург беше лишил Байерн от успех след изравнително попадение за крайното 2:2 във финалните секунди и днес вероятността това да се случи беше надвиснала над “Алианц Арена”. Домакините разочароваха тотално през първото полувреме, в което не отправиха нито един удар в очертанията на вратата. Даже до 39-ата минута те изобщо нямаха шут в посока на съперниковата рамка. Едва след антракта осминафиналистът в Шампионската лига заприлича на себе си.

Байерн отново стартира с 18-годишния Джошуа Зиркзее на върха на атаката, а днес му помагаха най-вече Филипе Коутиньо, Томас Мюлер и Серж Гнабри. Леон Горетцка започна сред резервите. Домакините излязоха със специален екип във връзка със 120-годишнината на клуба, която беше отпразнувана преди дни.

За гостите се завърна капитанът Даниел Байер, който действаше в средата на терена заедно с брата на Сами Кедира - Рани Кедира. Най-опасният играч на тима Флориан Нийдерлехнер, който има 11 гола и 6 асистенции в шампионата, беше в центъра на нападението.

Байерн започна на високи обороти, но без да създава опасности. Даже тимът на Аугсбург първи стигна до удар - в 12-ата минута чрез Нийдерлехнер, но той беше слаб.

Играчите на Флик продължиха да се затрудняват с бойкия съперник, който действаше компактно в отбрана.

Чак в 39-ата се стигна до удар към мрежата на Андреас Луте, но изстрелът на Дейвид Алаба се отби в тялото на играч на съперника.

Едва в заключителните секунди на това полувреме Байерн създаде 100-процентов шанс. Гнабри центрира отдясно и Томас Мюлер засече, но топката мина над гредата.

На почивката не бяха направени никакви смени. Домакините бяха амбицирани бързо да стигнат до попадението и това се случи в 53-ата минута. Тогава Жером Боатенг напомни за най-добрите си дни с перфектно извеждащо подаване зад защитата на Аугсбург и там Мюлер засече за 1:0.

Голът само настърви футболистите в бяло-червено да преследват още един. За футболистите на Аугсбург дори стана по-тежко и те се защитаваха дълбоко в полето си.

В 65-ата вратарят Луте извади късмет след поредната акция, завършена от Зиркзее. Топката попадна точно у стража на гостите и Байерн не успя да удвои преднината си.

Четири минути по-късно Луте не трепна след изстрел и на Коутиньо, отразявайки и него.

В 71-вата Байерн пропиля нов шанс да си гарантира трите точки. Този път Гнабри се озова сам срещу вратаря, но стреля в аут.

Обстрелът на вратата на Аугсбург продължи и в 74-ата Луте, този път донякъде неубедително, спаси нов шут на Гнабри.

Всичко обаче можеше да се обърне в 80-ата минута, когато Нийдерлехнер пропусна да изравни от най-чистата възможност за гостите. От 3-4 метра той стреля в тялото на Нойер, а не беше точен и при добавката.

2 - For the first time since December 2014 against Leverkusen, Bayern has fired only 2 shots in the first half of a #Bundesliga home game. Lagging. #FCBFCA pic.twitter.com/wBqTXGhCeN