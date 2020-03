Футболист получи бележка от своя треньор и я... изяде (ВИДЕО)

Сенегалският халф на Трабзонспор Баду Ндиайе привлече вниманието върху себе си с куриозното си поведение по време на мача с Газишехир Газиантеп от турското първенство. В един момент от срещата Ндиайе получи от свой съотборник бележка с треньорски указания. Сенегалецът погледна бележката, а след това намери интересен начин да скрие информацията от съперника. Ндиайе просто изяде бележката и така възможността тя да попадне в неправилни ръце бе изключена напълно.

Ндиайе бе сменен в 61-ата минута, мачът завърши 1:1, а Трабзонспор заема второ място в класирането, на 3 точки (но и с мач по-малко) зад лидера Истанбул Башакшехир. Газиантеп е в златната среда - на 9-а позиция от 18 отбора.

Badou Ndiaye proves that if you eat your tactics sheet they can’t see your tactics sheet. Genius! pic.twitter.com/rJao2Xd7Be