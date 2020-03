Остро влизане в краката на Роналдо на тренировка разби мечтите на младок

Историята на футболиста на Расинг Сантандер Ману Ернандес определено можеше да бъде различна, но времето не беше на негова страна. Грешен тайминг, грешен момент или грешен човек попречиха за осъществяване на мечтата на таланта на Реал Мадрид.

На 18 години Ернандо прави първа тренировка с първия тим на Реал. По това време испанският гранд беше далеч от идеята, че може да се пребори за титлата в първенството, но отборът беше в добра кондиция да спечели Шампионската лига за трети пореден път.

Преди да дойде този момент, една тренировка, в която играчите бяха разделени на два отбора се оказа най-големият кошмар за младия футболист. В момент, в който топката беше в краката на Ернандо, неговите мечти свършиха.

Целта на задачата беше борба за топката между двама футболисти. Срещу Ману обаче беше Кристиано Роналдо. Без да се поколебае младокът спечели единоборството и повали футболната суперзвезда на земята след рязко влизане в краката му. Когато обаче Роналдо се изправя е изключително ядосан от решението на Ернандес, който с острото влизане можеше да му причини контузия.

Ману се извинява и тренировката продължава. Това, което обаче в този момент 18-годишното момче не знаеше, беше че това е неговата последна тренировка с първия отбор на Реал Мадрид. Футболистът беше върнат във втория тим, а през януари даден под наем на Расинг Сантандер.

Неговият неофициален дебют с Реал Мадрид беше през 2017 година в приятелски мач от предсезонната подготовка срещу Манчестър Юнайтед. Дали той ще направи някога официален дебют с Кралския тим, времето ще покаже. Но, ако не го направи той може да каже на всички, че едно остро влизане в краката на грешния човек разби мечтите му.

Training | Zidane called on the Castilla stars Manu Hernando, Tejero and Feuillassier as well as the Under-19s goalkeeper Darío. pic.twitter.com/safgWykoCA