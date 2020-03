Гришо със странно желание към Вавринка, иска снимки гол до кръста (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров честити рождения ден на своя приятел Стан Вавринка, който в събота навърши 35 години.

Хасковлията демонстрира чувство за хумор и каза, че всеки ден като се събуди се чуди какво се върти в главата на Вавринка.

„Всеки ден като се събудя си мисля какво ли се върти в главата на Стан днес. Желанието ми към теб е да почнеш да пускаш повече снимки гол до кръста. Иначе се наслаждавай на рождения си ден, продължавай да бъдеш позитивен. Ще се видим от другата страна“, пожела Димитров на рожденика.

