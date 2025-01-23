10.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинали, жени Евроспорт 1
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.25 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, тренировка, спускане, мъже Евроспорт 2
15.15 Биатлон: Световна купа в Антхолц, спринт, жени Евроспорт 1
19.00 Рали, световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 1
19.30 Баскетбол, „Анадолу Ефес“ - „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 3
19.45 „Хофенхайм“ - „Тотнъм“ МАХ Спорт 2
19.45 „Фенербахче“ - „Лион“ МАХ Спорт 4
19.45 „Алкмаар“ -“ Рома“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Порто“ - „Олимпиакос“ Ринг
21.00 НБА, „Индиана“ - „Сан Антонио“ Диема спорт 2
21.15 Баскетбол, „Панатинайкос“ - „Жалгирис“ МАХ Спорт 1
21.45 Баскетбол, „Реал“ - „Баскония“ МАХ Спорт 2
22.00 „Лудогорец“ - „Мидтиланд“ МАХ Спорт 3
22.00 ПАОК - „Славия“ (Прага) МАХ Спорт 4
22.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Рейнджърс“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Лацио“ - „Реал Сосиедад“ Ринг
22.00 „Рексъм“ - „Бирмингам“ Нова спорт
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", втори ден Евроспорт 2
Спортът по ТВ в четвъртък (23 януари)
23 Януари, 2025 06:22 431 0
Ето какво може да гледаме днес
10.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинали, жени Евроспорт 1
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