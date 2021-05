ЦСКА преговаря с национал на САЩ за заместник на Тиаго

ЦСКА преговаря с национал на САЩ. Става дума за Кени Сайеф, информира американският спортен журналист Лари Хенри-джуниър на профила си в социалната мрежа Туитър, позовавайки се на източник от обкръжението на играча.

Според информацията разговори с 27-годишния халф водят още полският Раков Ченстохова и израелският Апоел Беер Шева.

С Гент става шампион на страната и носител на Суперкупата през 2015 г. В последните два сезона халфът е бил преотстъпван на американския Синсинати и полския Лехия (Гданск). За белгийските Андерлехт и Гент има 147 мача.

Hapoel Be’er Sheva, Rakow Czestochowa, and CSKA Sofia are all in talks to acquire #USMNT international Kenny Saief, a source close to the player confirmed to me today.