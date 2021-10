Тайсън Фюри пее в чест на успеха над Дионтей Уайлдър (ВИДЕО)

Тайсън Фюри защити титлата си в тежка категория на WBC, след като нокаутира Дионтей Уайлдър в 11-ия рунд в зрелищен спектакъл в Лас Вегас. Така британецът продължи да бъде непобеден на ринга вече 32 мача.

След като бе обявен за победител в боя, Тайсън Фюри говори пред феновете и традиционно реши да изпее нещо в чест на успеха си. Този път британецът изпълни песента на Марк Кона - „Walking in Memphis“.

It's not a @Tyson_Fury victory until he serenades us