Неймар: Мисля, че световното в Катар ще е последното ми

Идното Световно първенство в Катар почти сигурно ще бъде последното за Неймар. Това анонсира самият бразилец в документалния филм Neymar & Tlie Line of Kings.

“Мисля, че този Мондиал ще е последният ми. Така го виждам, защото не знам дали имам психическата сила да продължавам с футбола. Ето защо ще направя всичко по силите си, за да се представя добре и да може националният тим на родината ми да спечели.Така ще изпълня най-голямата си мечта, която имам още от дете. Надявам се да успея”, коментира играчът на Пари Сен Жермен.

След няколко месеца Неймар ще навърши 30 години. Бразилският национал има две световни първенства зад гърба си - през 2014 и 2018 г., на които бразилците стигнаха съответно до полуфинал и четвъртфинал.

Neymar says the 2022 World Cup could be his last 🗣️ pic.twitter.com/nw3Fg4aF2X