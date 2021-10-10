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Всички резултати, голмайстори и класиране в световните квалификации В късния мач от нашата група С Швейцария победи с 2:0 Северна Ирландия Публикувана: 10 Октомври, 2021 10:07 0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1364 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА ШРИФТ ПЕЧАТ Вашата оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 2 гласа.



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Украйна с първа победа в квалификациите за Мондиал 2022 Вчера се изигра поредната порция мачове от световните квалификации за Мондиала в Катар 2022 от зона Европа. България загуби с 1:3 гостуването на Литва, а в късния мач от нашата група С Швейцария победи с 2:0 Северна Ирландия. ГРУПА А

Азербайджан – Ейре 0:3

0:1 Калъм Робинсън (7), 0:2 Калъм Робинсън (39), 0:3 Чидози Огбене (90) Люксембург – Сърбия 0:1

0:1 Душан Влахович (68) КЛАСИРАНЕ

1. Сърбия 6 4 2 0 13:7 14

2. Португалия 5 4 1 0 11:4 13

3. Люксембург 5 2 0 3 5:9 6

4. Ейре 6 1 2 3 8:8 5

5. Aзербайджан 6 0 1 5 3:12 1 ГРУПА В

Грузия – Гърция 0:2

0:1 Анастасиос Бакасетас (90-дузпа), 0:2 Димитрос Пелкас (90+5) Швеция – Косово 3:0

1:0 Емил Форсберг (29-дузпа), 2:0 Александър Исак (62), 3:0 Робин Куайсон (79) КЛАСИРАНЕ

1. Испания 6 4 1 1 13:5 13

2. Швеция 5 4 0 1 10:3 12

3. Гърция 5 2 3 0 7:4 9

4. Koсово 6 1 1 4 3:12 4

5. Грузия 6 0 1 5 2:11 1 ГРУПА С

ЛИТВА – БЪЛГАРИЯ 3:1

1:0 Юстас Ласицкас (18), 1:1 Кирил Десподов (65), 2:1 Фьодор Черних (82), 3:1 Фьодор Черних (84) Швейцария – Северна Ирландия 2:0

1:0 Стивън Цубер (45+2), 2:0 Кристиан Фаснахт (90+1) КЛАСИРАНЕ

1. Италия 6 4 2 0 12:1 14

2. Швейцария 5 3 2 0 6:1 11

3. Северна Ирландия 5 1 2 2 4:5 5

4. България 6 1 2 3 4:9 5

5. Литва 6 1 0 5 4:14 3 ГРУПА D

Казахстан – Босна и Херцеговина 0:2

0:1 Смаил Превляк (25), 0:2 Смаил Превляк (66) Финландия – Украйна 1:2

0:1 Андрий Ярмоленко (5), 1:1 Теему Пуки (29), 1:2 Роман Яремчук (34) КЛАСИРАНЕ

1. Франция 6 3 3 0 8:3 12 точки

2. Украйна 6 1 5 0 8:7 8

2. Босна и Херцеговина 5 1 3 1 7:6 6

4. Финландия 5 1 2 2 5:7 5

5. Казахстан 6 0 3 3 5:10 3 ГРУПА F

Шотландия – Израел 3:2

0:1 Еран Захави (5), 1:1 Джон МакГин (30), 1:2 Мунас Дабур (32), 2:2 Линдън Дайкс (57), 3:2 Скот МакТоминей (90+4) Фарьорски острови – Австрия 0:2

0:1 Конрад Лаймер (26), 0:2 Марсел Забицер (48) Молдова – Дания 0:4

0:1 Андреас Сков Олсен (23), 0:2 Симон Кяер (34-дузпа), 0:3 Кристиан Ньоргард (39), 0:4 Йоаким Мееле (45) КЛАСИРАНЕ

1. Дания 7 7 0 0 26:0 21

2. Шотландия 7 4 2 1 12:7 14

3. Израел 7 3 1 3 16:14 10

4. Aвстрия 7 3 1 3 11:13 10

5. Фарьорски острови 7 1 1 5 4:16 4

6. Moлдова 7 0 1 6 3:22 1 ГРУПА I

Андора – Англия 0:5

0:1 Бен Чилуел (19), 0:2 Букайо Сака (40), 0:3 Тами Ейбрахам (59), 0:4 Джеймс Уорд-Праус (79), 0:5 Джак Грийлиш (86) Унгария – Албания 0:1

0:1 Армандо Броя (80) Полша – Сан Марино 5:0

1:0 Карол Свидерски (10), 2:0 Мирко Палаци (20-автогол), 3:0 Кшищоф Пьонтек (50), 4:0 Адам Букса (85), 5:0 Кшищоф Пьонтек (90+1) КЛАСИРАНЕ

1. Англия 7 6 1 0 23:2 19

2. Албания 7 5 0 2 11:6 15

3. Полша 7 4 2 1 24:8 14

4. Унгария 7 3 1 3 12:11 10

5. Андора 7 1 0 6 4:19 3

6. Сан Марино 7 0 0 7 1:29 0

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