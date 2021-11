Хърватия победи Русия и си спечелиха и класиране на Мондиал 2022 в Катар

Хърватия победи Русия с 1:0 сред автогола на Фьодор Кудряшов в 81-ата минута. „Ватрените“ бяха по-добри през целия мач на наводнения терен в Сплит и заслужено завоюваха победата, с която изместиха Сборная от първата позиция, а с това си спечелиха и класиране на Мондиал 2022 в Катар.

Първият точен удар дойде в петата минута и бе дело на Иван Перишич, който добре проби отляво, влезе навътре и стреля, но ударът му бе в ръцете на Сафонов. Няколко минути по-късно пък пред Крамарич се откри страхотна възможност - центриране отдясно намери тарана непокрит в наказателното поле, но той от своя страна с глава не успя да насочи топката добре и Сафонов отново улови.

Следващите минути предложиха повече центрирания и не толкова опасни атаки от тима на Далич, преди в 24-ата минута убедителния до този момент Сафонов да избие лошо една топка, която попадна на крака на Брозович. Халфът на Интер стреля с левия крак, но ударът му мина встрани от вратата на Русия.

What an evening in Split ☔️😲



Croatia defeat Russia to book their place at the World Cup 👏🇭🇷🇷🇺 pic.twitter.com/pSgjp2WV7s