Мбапе: Един ден някое дете, което сега ме гледа по телевизията, ще дойде и ще счупи рекорда ми

В деня след историческото си постижение и четирите гола срещу Казахстан Килиан Мбапе коментира постижението си пред френската телевизия TF1.

"Много съм горд, че ще играя на второ световно първенство и искам да продължа да пиша историята на страната", каза нападателят на Пари Сен Жермен.

"Един ден някое дете, което сега ме гледа по телевизията, ще дойде и ще счупи рекорда ми. Винаги съм имал решителност да запиша името си в историята, надявам се да продължа по същия начин", призна Мбапе.

