Верстапен победи Хамилтън в третата свободна тренировка преди Гран При на Саудитска Арабия

Макс Верстапен (Нидерландия) с Red Bull спечели третата свободна тренировка преди неделното Гран При на Саудитска Арабия във Формула 1, което се провежда за първи път в историята.

Нидерландецът записа най-бърза обиколка от 1:28.100 минута по 6.174-километровата писта по улиците на град Джеда.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън (Великобритания) с Mercedes, който беше най-бърз в първите две тренировки в петък, днес остана втори на 0.214 секунди.

