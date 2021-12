Мбапе наказа бившия си тим и отдалечи ПСЖ на 13 точки от преследвачите

Килиан Мбапе се превърна за пореден път в голямата звезда на Пари Сент Жермен, след като нападателят вкара два гола във вратата на бившия си тим Монако.

До неотдавна този мач представляваше едно от горещите дербита по френските терени, но към днешна дата разликата между двата тима е почти двойно в точково отношение и то при едва половината от изиграните мачове.

Мачът не ни предложи и особена атракция, като сякаш добрата игра на „парижани“ през първата част удовлетвори всички на терена и второто полувреме сякаш се доиграваше.

ПСЖ вече има преднина от 13 точки на върха пред Марсилия, макар и с мач повече, докато Монако остава в средата на таблицата с едва 26 пункта.

FULL-TIME: @PSG_English 2-0 AS Monaco!



Three points secured tonight at the Parc ✅#PSGASM



🔴 #𝗜𝗖𝗜𝗖𝗘𝗦𝗧𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 🔵 pic.twitter.com/VTegoFoKIp