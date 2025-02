Твърда подкрепа за Киев! Евролидерите са готови да продължат военната помощ за Украйна, Вашингтон мълчи

Украйна беше домакин на европейски лидери, за да отбележи три години на всеобща война с Русия, докато висши американски служители останаха настрана, предава "Ройтерс".

Сред посетителите бяха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коста и лидерите на Канада, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Финландия, Норвегия, Испания и Швеция.

По видеовръзка говориха лидерите на Албания, Великобритания, Хърватия, Чехия, Германия, Япония, Молдова, Холандия, Полша, Швейцария и Турция. Нямаше и следа от представителство на САЩ.

"В тази битка за оцеляване не само съдбата на Украйна е заложена на карта. Това е съдбата на Европа", написа фон дер Лайен на X.

Let’s be clear: a free and sovereign Ukraine is not only in the European interest. It’s also in the interest of the entire world. An investment in Ukraine’s sovereignty is an investment in the prevention of future wars. My statement in Kyiv ↓ https://t.co/TLVVKvUwxu

Европейските лидери се обединиха около Зеленски в речи, призовавайки страните на континента да засилят подкрепата си за Киев, докато някои говориха за спешната необходимост от увеличаване на разходите за отбрана.

"Tрябва да се задействаме... Предполагам, че имаме няколко месеца, за да вземем всички необходими решения. В противен случай ще закъснеем твърде много", каза датският премиер Мете Фредериксен на срещата на върха.

Върховният представител на ЕС по външните работи и сигурността Кая Калас съобщи, че външните министри на ЕС са готови да продължат военната подкрепа за Украйна.

"Министрите широко подкрепиха новата инициатива за военна помощ аз Украйна. Разбира се, подробностите и числата ще бъдат решени и обсъдени на извънредната европейска среща на върха на 6 март. Трябва да поставим Украйна в позиция на сила, за да може да каже "не" на лоша сделка", цитира Интерфакс-Украйна думите на Калас.

Все още разтревожен от това, че Тръмп заклейми президента Володимир Зеленски като "диктатор" и го обвини в започването на войната, Киев заяви, че е във финалните етапи на постигане на споразумение с Вашингтон за предоставяне на достъп до неговите минерални богатства.

Сделката е в основата на опитите на Киев да спечели подкрепата на САЩ, но официалните лица спорят за нейната формулировка в сянката на изключителната война на думи между Тръмп и Зеленски, който каза, че американският лидер живее в "дезинформационен балон".

Зеленски отказа да подпише по-ранен проект , в който Вашингтон поиска 500 милиарда долара природно богатство, протестирайки, че Киев не е получил чак толкова много помощ от САЩ и че в проекта липсват гаранциите за сигурност, от които Украйна се нуждае.

Отвъд укорите, американски официални лица започнаха директни преговори с руската страна в Саудитска Арабия миналата седмица, изключвайки Киев и Европа в рязка промяна на външната политика на САЩ по отношение на войната.

Зеленски, който призова Европа да създаде своя собствена армия, като същевременно призова Вашингтон да бъде прагматичен, приветства множество европейски и други лидери на среща на върха в Киев, за да отбележи началото през 2022 г. на най-големия конфликт в Европа след Втората световна война.

The traditional G7 leaders' meeting with Ukraine’s participation and a very important signal of support for our country and people.



It was a productive meeting, with principled words from the majority by most of our partners. We strongly count on the unity of the world—Europe,… pic.twitter.com/Uw58jKFTaf