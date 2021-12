Масови арести на голямо дерби в Европа (ВИДЕО)

Пълен хаос съпътстваше голямото дерби на нидерландския футбол между Фейенорд и Аякс. Двубоят се игра пред празни трибуни, след като в страната бяха върнати строгите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19.

Това обаче не попречи на ултрасите на домакините от Ротердам да сътворят безпорядък в околностите на стадион „Де Кайп“. Около 150 фенове на Фейенорд се сбиха с полицията, като замеряха униформените с бомбички и бутилки. Властите обявиха, че е арестувана доста голяма група от запалянковците на тима.



Ултрасите от Ротердам причакваха пред стадиона автобуса на Аякс, но за тяхна изненада гостите не използваха официалния вход, а влязоха в съоръжението през страничен. Трябва да се отбележи, че грандът от Амстердам не искаше да пътува с автобуса си за мача, тъй като в дните преди дербито имаше доста сериозни заплахи в социалните мрежи.

Както е известно, Фейенорд и Аякс са най-големите съперници в нидерландския футбол. Напрежението между тях през този сезон беше повишено и заради трансфера на национала Стивън Берхуис в посока от Ротердам към столицата.

Самият мач от 17 кръг на Ередивизи завърши с победа за гостите с 2:0. Маркос Сенесио откри резултата в 44-ата минута, а девет минути преди края на срещата Душан Тадич удвои с точно изпълнение на дузпа. Аякс е втори в класирането с 39 точки, на една зад ПСВ Айндховен. Фейенорд е на трета позиция с 36.

Feyenoord fans were awaiting the Ajax bus, only to find out that the bus is using the back entrance of the stadium this time, instead of the main entrance. [@veronicainside] pic.twitter.com/Ba9hYDzgGE