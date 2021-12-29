Спортът по телевизията днес, 29 декември:
10.50 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лиенц, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
12.00 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Бормио, супер Г, мъже Евроспорт 1
14.00 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лиенц, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
14.20 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Ленцерхайде, 10 км, жени Евроспорт 2
15.00 Футбол, Монца - Реджина Нова спорт
15.55 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Ленцерхайде, 15 км, мъже Евроспорт 2
18.00 Хокей на лед, Локомотив - Спартак Нова спорт
19.00 Баскетбол, Академик (Пд) - Черноморец МАХ Спорт 2
19.45 Баскетбол, Фенербахче - Реал МАХ Спорт 4
19.55 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, жени Евроспорт 1
20.00 Футбол, Фенербахче - Афиет МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол, Манреса - Обрадойро Диема спорт 3
21.00 Футбол, Витория (Гимараеш) - Боавища Ринг
21.30 Футбол, Челси - Брайтън Диема спорт 2
21.40 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, мъже Евроспорт 1
22.15 Футбол, Брентфорд - Манчестър Сити Диема спорт 3
22.30 Баскетбол, Билбао - Уникаха Диема спорт
23.00 Футбол, Спортинг - Портимонензе Ринг
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 звездоброец
иначе гражданите срещу селяните,.. топчиите срещу гаргите,.. го слушаме всеки ден
10:39 29.12.2021