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Спортът по телевизията днес (29 декември)

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Спортът по телевизията днес (29 декември)

  • спортът по телевизията-
  • 29 декември

За английския и португалския футбол почивка няма

Спортът по телевизията днес (29 декември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортът по телевизията днес, 29 декември:

10.50 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лиенц, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1

12.00 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Бормио, супер Г, мъже Евроспорт 1

14.00 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лиенц, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1

14.20 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Ленцерхайде, 10 км, жени Евроспорт 2

15.00 Футбол, Монца - Реджина Нова спорт

15.55 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Ленцерхайде, 15 км, мъже Евроспорт 2

18.00 Хокей на лед, Локомотив - Спартак Нова спорт

19.00 Баскетбол, Академик (Пд) - Черноморец МАХ Спорт 2

19.45 Баскетбол, Фенербахче - Реал МАХ Спорт 4

19.55 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, жени Евроспорт 1

20.00 Футбол, Фенербахче - Афиет МАХ Спорт 3

20.00 Баскетбол, Манреса - Обрадойро Диема спорт 3

21.00 Футбол, Витория (Гимараеш) - Боавища Ринг

21.30 Футбол, Челси - Брайтън Диема спорт 2

21.40 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, мъже Евроспорт 1

22.15 Футбол, Брентфорд - Манчестър Сити Диема спорт 3

22.30 Баскетбол, Билбао - Уникаха Диема спорт

23.00 Футбол, Спортинг - Портимонензе Ринг

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  • 1 звездоброец

    0 0 Отговор
    АБЕ ЩЕ ИМА ЛИ СПОРТИСТ НОМЕР 1 ЗА 2021 ГОДИНА...
    иначе гражданите срещу селяните,.. топчиите срещу гаргите,.. го слушаме всеки ден

    10:39 29.12.2021

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